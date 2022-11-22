Геленджик, Краснодарский край, , 19:56 — REGNUM Виновными в экстремистской деятельности признаны 22 ноября шестеро жителей города Геленджика (Краснодарский край), сообщает объединённая пресс-служба краевых судов.

Тень нацизма Иван Шилов © ИА REGNUM

Судебное решение, согласно которому главу этого экстремистского сообщества приговорили к 6,6 годам лишения свободы в колонии общего режима, было принято на заседании 22 ноября.

Уточняется, что остальным подсудимым, не достигшим на момент присоединения к сообществу совершеннолетия, назначены наказания от двух до трёх лет лишения свободы условно.

Добавим, что группа была создана в 2019 году и пропагандировала идеи национал-социализма. Её деятельность пресекла ФСБ.

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