Геленджик, Краснодарский край, 22 ноября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Виновными в экстремистской деятельности признаны 22 ноября шестеро жителей города Геленджика (Краснодарский край), сообщает объединённая пресс-служба краевых судов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Судебное решение, согласно которому главу этого экстремистского сообщества приговорили к 6,6 года лишения свободы в колонии общего режима, было принято на заседании 22 ноября.

Уточняется, что остальным подсудимым, не достигшим на момент присоединения к сообществу совершеннолетия, назначены наказания от двух до трёх лет лишения свободы условно.

Добавим, что группа была создана в 2019 году и пропагандировала идеи национал-социализма. Её деятельность пресекла ФСБ.