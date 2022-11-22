* *Meta — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Представитель Meta* опроверг слухи о том, что Цукерберг покинет свой пост в следующем году

Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Представитель американской компании Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Энди Стоун опроверг 22 ноября слухи о том, что главный исполнительный директор Марк Цукерберг планирует уйти в отставку в следующем году, сообщает Reuters.

Марк Цукерберг Obama White House Archives

Ранее новостной сайт The Leak со ссылкой на неназванный инсайдерский источник сообщил, что Цукерберг собирается уйти в отставку в 2023 году. На фоне данной новости акции компании на короткое время выросли на 1%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Цукерберг заморозил наём сотрудников в свою компанию и урезал бюджет большинства команд.

Читайте ранее в этом сюжете: Цукерберг заявил о массовом сокращении сотрудников в своей компании