Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Компании Teva Pharmaceutical Industries и AbbVie окончательно согласовали условия соглашения на сумму $6,6 млрд, чтобы урегулировать дело о разжигании опиоидной эпидемии в нескольких американских штатах, сообщает 2 ноября Reuters.

Таблетки Цитата из к/ф «451º по Фаренгейту». Реж Франсуа Трюффо. 1966. Великобритания

Согласно сделке, израильская компания Teva выплатит до 4,25 миллиарда, включая предоставление препаратов от передозировки. При этом AbbVie выплатит до $2,37 млрд. Окончательные суммы будут зависеть от того, сколько штатов потребуют компенсацию.

Напомним, Teva была вовлечена в более чем 3,5 тысячи судебных процессов после того, как штаты возложили на нее и другие компании ответственность за опиоидную эпидемию, в результате которой погибли сотни тысяч людей за последние два десятилетия.

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