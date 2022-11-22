Химки, Московская область, , 19:43 — REGNUM 22 ноября футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» в матче пятого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 обыграл подмосковные «Химки» в серии пенальти. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый мяч на 40-й минуте встречи забил 23-летний российский атакующий полузащитник Александр Руденко. На экваторе второго тайма Виктор Александров восстановил равновесие в счете после передачи Иброхимхалила Юлдошева.

Желтые карточки получили Александр Руденко, Вячеслав Кротов, Брайан Идову, Александр Долгов и Роман Гбане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Серия пенальти: Магомедов — 1:0, Калинский — 1:1, Казанцев – 1:1, Шильцов – 1:2, Долгов – 1:2, Александров – 1:3, Никитин – 1:3.

«Пари НН», одержав вторую победу в группе и набрав девять очков, поднялся на первое место в турнирной таблице группы A. «Химки» с двумя очками остались на последней четвертой позиции.