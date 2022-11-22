Севастополь, 22 ноября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. В Севастополе вечером 22 ноября работают дежурные силы ПВО, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Идёт атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито», — рассказал Развожаев.

Гражданские объекты не пострадали, все силы и службы находятся в боевой готовности, добавил губернатор, призвав жителей сохранять спокойствие.

17 ноября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что возле электроподстанции «Кафа» в районе Феодосии был сбит беспилотник.