Мехико, 22 ноября 2022, 19:57 — REGNUM Правительство Мексики за четыре дня задержало более 16 тысяч мигрантов, включая почти пять тысяч венесуэльцев, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на национальный институт миграции (INM).
Согласно данным INM, в период с 17 по 20 ноября в 22 штатах Мексики было задержано 16 096 мигрантов из 46 стран.
Большинство мигрантов являются выходцами из стран Центральной и Южной Америки, включая 4 968 венесуэльцев, 2 987 гватемальцев, 1 385 никарагуанцев, 1 311 гондурасцев и 1 285 эквадорцев.
Отметим, что ранее в мексиканском штате Чьяпас на юге страны сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что на границе США и Мексики тысячи венесуэльских мигрантов разбили палаточный лагерь после того, как власти этих стран ужесточили борьбу с нелегальной миграцией беженцев из Венесуэлы.
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