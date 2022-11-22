Мехико, , 19:57 — REGNUM Правительство Мексики за четыре дня задержало более 16 тысяч мигрантов, включая почти пять тысяч венесуэльцев, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на национальный институт миграции (INM).

Полиция Мексики Timothy Neesam

Согласно данным INM, в период с 17 по 20 ноября в 22 штатах Мексики было задержано 16 096 мигрантов из 46 стран.

Большинство мигрантов являются выходцами из стран Центральной и Южной Америки, включая 4 968 венесуэльцев, 2 987 гватемальцев, 1 385 никарагуанцев, 1 311 гондурасцев и 1 285 эквадорцев.

Отметим, что ранее в мексиканском штате Чьяпас на юге страны сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что на границе США и Мексики тысячи венесуэльских мигрантов разбили палаточный лагерь после того, как власти этих стран ужесточили борьбу с нелегальной миграцией беженцев из Венесуэлы.

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