В Мексике более 16 тысяч мигрантов были задержаны за четыре дня
Мехико, 22 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Правительство Мексики за четыре дня задержало более 16 тысяч мигрантов, включая почти пять тысяч венесуэльцев, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на национальный институт миграции (INM).
Согласно данным INM, в период с 17 по 20 ноября в 22 штатах Мексики было задержано 16 096 мигрантов из 46 стран.
Большинство мигрантов являются выходцами из стран Центральной и Южной Америки, включая 4968 венесуэльцев, 2987 гватемальцев, 1385 никарагуанцев, 1311 гондурасцев и 1285 эквадорцев.
Отметим, что ранее в мексиканском штате Чьяпас на юге страны сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что на границе США и Мексики тысячи венесуэльских мигрантов разбили палаточный лагерь после того, как власти этих стран ужесточили борьбу с нелегальной миграцией беженцев из Венесуэлы.