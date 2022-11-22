Мехико, 22 ноября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Правительство Мексики за четыре дня задержало более 16 тысяч мигрантов, включая почти пять тысяч венесуэльцев, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на национальный институт миграции (INM).

Timothy Neesam Полиция Мексики

Согласно данным INM, в период с 17 по 20 ноября в 22 штатах Мексики было задержано 16 096 мигрантов из 46 стран.

Большинство мигрантов являются выходцами из стран Центральной и Южной Америки, включая 4968 венесуэльцев, 2987 гватемальцев, 1385 никарагуанцев, 1311 гондурасцев и 1285 эквадорцев.

Отметим, что ранее в мексиканском штате Чьяпас на юге страны сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября агентство Reuters распространило информацию о том, что на границе США и Мексики тысячи венесуэльских мигрантов разбили палаточный лагерь после того, как власти этих стран ужесточили борьбу с нелегальной миграцией беженцев из Венесуэлы.