Москва, , 19:34 — REGNUM 22 ноября в Москве на стадионе «Лужники» футбольный клуб «Торпедо» в матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Егор Бабурин, Равиль Нетфуллин, Олег Кожемякин, Стефан Шапич, Артем Самсонов, Иван Енин, Игор Савич, Боян Роганович, Денис Лаптев, Ходжимат Эркинов, Давид Караев.

«Сочи»: Денис Адамов, Тимофей Маргасов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Артур Юсупов, Кирилл Кравцов, Артем Макарчук, Лука Джорджевич, Жоазиньо, Владислав Сарвели.

На данный момент «Торпедо» с двумя победами и шестью набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Сочи» без очков остался на последней позиции.