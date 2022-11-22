Москва, 22 ноября 2022, 19:34 — REGNUM 22 ноября в Москве на стадионе «Лужники» футбольный клуб «Торпедо» в матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Торпедо»: Егор Бабурин, Равиль Нетфуллин, Олег Кожемякин, Стефан Шапич, Артем Самсонов, Иван Енин, Игор Савич, Боян Роганович, Денис Лаптев, Ходжимат Эркинов, Давид Караев.
«Сочи»: Денис Адамов, Тимофей Маргасов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Артур Юсупов, Кирилл Кравцов, Артем Макарчук, Лука Джорджевич, Жоазиньо, Владислав Сарвели.
На данный момент «Торпедо» с двумя победами и шестью набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Сочи» без очков остался на последней позиции.