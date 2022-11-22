Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Американские авиакомпании приготовились к наплыву пассажиров в День благодарения 24 ноября, ожидая, что число туристов достигнет самого высокого уровня за последние три года, сообщает 22 ноября Reuters.

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Около 55 миллионов американцев планируют быть в пути в праздничные дни, что восстановит объем авиаперевозок примерно до 99% от припандемического уровня 2019 года.

«Я ожидаю, что большинство рейсов будут сильно забиты. Так что найти место… может оказаться довольно сложно», — рассказал Джон Грант, старший аналитик компании OAG, занимающейся данными о путешествиях.

Напомним, в 15 октября 2,49 млн человек прошли посадку в аэропортах США. Что стало самым высоким показателем, зарегистрированным с февраля 2020 года.

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