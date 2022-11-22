Киев, , 19:34 — REGNUM К блэкауту на территории б. УССР приготовились, заявил 22 ноября глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. К обесточиванию территории б. УССР энергокомпании готовились заранее.

По словам функционера компании, энергетики предполагали, что возможны «наихудшие сценарии», так что успели провести «тренинги и подготовительные мероприятия».

Так что обесточивание не должно застать энергокомпании территории б. УССР врасплох, добавил Кудрицкий. Энергетики, и не только они, знают, что делать, чтобы «быстро восстанавливать работу энергосистемы».

Напомним, ВС РФ продолжают наносить удары по энергетическим объектам территории б. УССР в рамках спецоперации.

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