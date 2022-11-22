Доха, , 19:24 — REGNUM 22 ноября в Рас-Абу-Абуд на «Стадионе 974» национальная сборная Мексики по футболу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года сыграет со сборной Польши. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу Fifa.com

Матч обслужит австралийская бригада арбитров во главе с Кристом Бифом. Ассистенты главного судьи — Антон Щетинин и Эшли Бичем. Резервный арбитр — Хуан Сото.

Стартовые составы команд:

Мексика: Гильермо Очоа, Сесар Монтес, Эдсон Альварес, Эктор Морено, Хорхе Санчес, Эктор Эррера, Хесус Гальярдо, Луис Чавес, Алексис Вега, Генри Мартин, Ирвинг Лосано.

Польша: Войцех Щенсный, Якуб Кивер, Камиль Глик, Бартош Берешиньский, Мэтти Кэш, Гжегож Крыховяк, Якуб Каминьский, Себастьян Шиманьский, Петр Зелиньский, Роберт Левандовски, Никола Залевский.