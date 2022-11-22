Вашингтон, 22 ноября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Антимонопольная комиссия Сената США проведет слушания, посвященные проблеме отсутствия конкуренции в билетной индустрии. Данный вопрос встал особенно остро на прошлой неделе, когда сайт компании Ticketmaster завис при продаже билетов на концерт Тейлор Свифт и фанатам было некуда обратиться за альтернативой, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на председателя комиссии сенатора Эми Клобушар.

Cosmopolitan UK Тейлор Свифт

Ранее в письме к материнской компании Ticketmaster Live Nation Entertainment сенатор выразила «серьезную озабоченность конкуренцией в билетной индустрии, а также тем, какое пагубное влияние это оказывает на потребителей».

Напомним, что 15 ноября поклонники Свифт столкнулись с длительным ожиданием оформления своих заказов на сайте Ticketmaster. При этом у многих не получилось купить билеты. Компания Ticketmaster объяснила задержку тем фактом, что турне Свифт спровоцировало беспрецедентный спрос.