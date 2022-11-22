Приштина, Сербия, 22 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Решение по введению на территории Косово штрафов за номера, выданные сербскими властями, отложено, написал 22 ноября глава правительства края Альбин Курти в социальной сети.

Arianit Альбин Курти

Отмечается, что Приштина приняла такое решение по просьбе посла США в крае Джеффри Ховеньера. Введение взимания штрафов с тех, кто не заменил «сербские» номера на «косовские», отложено на двое суток.

Он выразил благодарность американскому дипломату «за его приверженность и участие», добавив, что принял его «просьбу об отсрочке на 48 часов». Курти подчеркнул, что «рад работать с США и ЕС» в направлении поиска решения этой проблемы в течение следующих двух дней.