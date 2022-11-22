Москва, 22 ноября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Законопроект о снижении до нуля процентов налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении товаров для детей внесла в Госдуму глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

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По мнению парламентария, в тяжелых экономических условиях обнуление ставки НДС на произведенные в России товары для детей будет являться существенной мерой поддержки для семей с детьми.

Она привела данные Минтруда России, согласно которым именно семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Останина уверена, что предлагаемая инициатива будет являться также эффективной мерой демографической политики.