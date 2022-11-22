Страсбург, Франция, , 18:54 — REGNUM Потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия, заявил 22 ноября в Европарламенте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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«Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперед», — говорится в заявлении.

По словам чиновника, ЕК таким образом реагирует «на продолжающийся энергетический кризис». Так, комиссия предлагает «механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен» на голубое топливо.

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