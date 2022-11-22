Киев, 22 ноября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Ложными являются заявления о том, что часть российского газа для Молдавии «оседает» на территории б. УССР, заявляет 22 ноября оператор этой территории ОГТСУ на своём сайте.

Gazprom.ru Газ

Комментируя заявление Газпрома о том, что до Молдавии из-за действий Киева доходит не весь газ, из-за чего через неделю будет сокращена подача для транзита через территорию б. УССР, компания заявила, все объёмы голубого топлива, принятые на точке входа из России для дальнейшей транспортировки потребителям Молдавии, были переданы в точках выхода в эту республику с территории б. УССР «в полном объёме».

«Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам Газпром», — заявляет ОГТСУ.

Кроме того, оператор заявляет, что Кишинёв с осени начал виртуальный реверс газа на точках соединения с территорией б. УССР — через пункт «Гребеники».

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