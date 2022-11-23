Минск, , 11:32 — REGNUM В понедельник, 21 ноября, официально был последний день, когда в Белоруссии работал «Макдональдс». Накануне у ресторанов закрашивали и снимали вывески. Но утром вторника оказалось, что «Макдональдс» никуда не делся и всë ещë принимает клиентов. Об этом сообщает издание «Зеркало».

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

По информации сотрудника минского ресторана «Макдональдс», с которым связались журналисты, в штатном режиме сеть будет работать ещë несколько недель. А среди коллектива и вовсе ходят слухи, что перехода под бренд «Вкусно — и точка» может не быть.

Причин такого решения собеседник не знает. Предполагает, что сохранение «Макдональдса» может быть связано с нежеланием казахстанского франчайзи покидать белорусский рынок. Ещë одна версия — руководство смогло решить проблемы с поставками, которые вероятно могли стать причиной решения перейти под российский бренд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября стало известно, что «Макдональдс» уходит с белорусского рынка. Его место должна занять сеть фастфуда «Вкусно — и точка», принадлежащая предпринимателю Александру Говору.

Официально сообщалось, что рестораны под брендом «Вкусно — и точка» начнут работать в Белоруссии 22 ноября.

Между тем, во время чествования аграриев 18 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал закрытие «Макдональдса». Он уверен, что его место должны занять белорусские предприятия и производители.

«Но только место «Макдональдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Белорусы! Запомните, никто иной», — сказал Лукашенко.