Доха, 22 ноября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. 22 ноября в Дохе на стадион «Эдьюкейшн Сити Стэдиум» национальная сборная Дании сыграла вничью с командой Туниса в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

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Желтые карточки получили Расмус Кристенсен, Матиас Йенсен и Таха Яссин Хенисси. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джорджом Рамосом. Ассистенты главного судьи — Альберто Морин и Мигель Эрнандес. Резервный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.

Составы команд:

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кьер (Йенсен, 65’), Мэле, Кристенсен, Кристенсен, Дилейни (Дамсгор, 46’), Эриксен, Хейбьерг, Ольсен (Линдстрем, 65’), Дольберг (Корнелиус, 65’).

Тунис: Дамен, Талби, Мерия, Бронн, Абди, Джебали (Хенисси, 80’), Лэйду (Сасси, 88’), Скири, Дрэгер (Кехрида, 88’), Слиман (Слити, 67’), Мсакни (Ханнибал, 80’).

На данный момент сборная Дании с одним очком занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда Туниса с тем же количеством очков расположилась позицией ниже.