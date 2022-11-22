Будапешт, , 18:23 — REGNUM Напрасно киевский режим подмешивает политику туда, где ей нет места, написал 22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети.

Виктор Орбан Boraszlany

Комментируя заявления из Киева о том, что Орбан якобы не должен был надевать шарф с изображением карты Венгрии в её старых границах в связи матчем с Грецией, глава правительства республики напомнил следующее:

«Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем того, чего нет». Он добавил, что считает сборную Венгрии по футболу «командой каждого венгра, где бы он ни жил».

Добавим, что карта Венгрии в её старых границах включает часть той территории, которую Киев считает своей.