Самара, 22 ноября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. План работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» перевыполнили в 2022 году в Самарской области. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Admobninsk.ru Ремонт дороги

Сообщается, что в текущем году в эксплуатацию были введены 92 участка автомобильных дорог протяженностью 318,52 км, в том числе — порядка 245 км региональных дорог, свыше 57 км — ремонт улиц в городе Самаре и 16 км — в городе Тольятти. В составе автодорог к нормативному состоянию было приведено 21 мостовое сооружение.

Отмечается, то в Алексеевском муниципалитете к нормативу привели свыше 32 км автодорог, в Кинель-Черкасском районе — свыше 30 км автотрасс, в Кошкинском районе — 26 км автодорог, Хворостянском и Безенчукском районах — по 20 км автотрасс.

Сообщается, что в Кинельском районе специалисты приступили к основным работам реконструкции участка с 1,2 км по 7 км автотрассы Кинель-Богатое-Борское. Здесь планируется расширить проезжую часть дороги с двух до четырех полос движения, обустроить остановочные пункты, смонтировать искусственное освещение, оборудовать пешеходные переходы и тротуары. Завершить работы планируется в 2023 году.

В пресс-службе напомнили, что в городе Самаре на год раньше срока было открыто рабочее движение по двухуровневой автомобильной развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Ввести данный объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, после завершения работ по благоустройству.

Напомним, что в 2022 году в Самарской области планировалось привести к нормативу 51 участок автодорог общей протяженностью 263,21 км. В 2022 году Самарская область получила дополнительно 2,250 млрд рублей на модернизацию региональных и межмуниципальных дорог.