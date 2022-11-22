Екатеринбург, , 17:58 — REGNUM 22 ноября футбольный клуб «Урал» в матче пятого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 по пенальти обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Желтые карточки получили Фанил Сунгатулин, Никита Ермаков, Виллиан Роша и Мингиян Бевеев. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты главного судьи — Алексей Ширяев и Сергей Каруненко.

Серия пенальти: Мойзес — 0:0, Олег Шатов — 1:0, Милан Гаич – 1:1, Юрий Газинский – 2:1, Владислав Яковлев – 2:2, Лазарь Ранджелович – 3:2, Виктор Мендес – 3:3, Лео Гогличидзе – 4:3, Федор Чалов – 4:4, Евгений Татаринов – 4:4, Никита Ермаков – 4:4, Силвие Бегич – 5:4.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эммерсон, Бегич, Бевеев, Газинский, Сиссе, Ранджелович, Сунгатулин (Татринов, 46’), Егорычев (Шатов, 60’), Бикфалви (Гогличидзе, 82’).

ЦСКА: Тороп, Набабкин, Роша, Зайнутдинов (Щенников, 70’), Гаич, Зделар (Мендес, 86’), Мухин, Мойзес, Обляков (Яковлев, 81’), Ермаков, Заболотный (Чалов, 70’).