В Коми скончался 10-летний мальчик

Сыктывкар, , 17:43 — REGNUM В Сыктывкаре в Детской республиканской больнице умер 10-летний мальчик, госпитализированный после падения из окна, сообщили оперативные службы Коми.

Инцидент произошел днём 22 ноября на ул Пушкина. По данным республиканского комитета ГО и ЧС, мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 10 этаже. Ребенок упал на козырек магазина.

Медики боролись за жизнь мальчика несколько часов, но спасти его не удалось.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Череповце скончалась семилетняя девочка, которую госпитализировали с высокой температурой.