Вашингтон, 22 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Правительство США по прежнему пересматривает дипломатические отношения с Саудовской Аравией несмотря на то, что администрация президента Джо Байдена постановила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обладает иммунитетом от обвинений по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 22 ноября Reuters со ссылкой на госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Министерство юстиции США постановило, что кронпринц обладает неприкосновенностью как действующий глава правительства Саудовской Аравии. При этом Госдеп одобрил данное решение, хотя и отметил, что продолжает осуждать убийство журналиста.

«Заключение, которое мы предоставили, никоим образом не говорит о существе дела или о статусе двусторонних отношений. Мы продолжаем пересматривать эти отношения», — сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции в Катаре и добавил, что принц не планирует посетить Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист Хашогги был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле 2 октября 2018 года довольно зверским образом. Позднее саудовские власти признали, что Хашогги действительно был убит в здании консульства, но подчеркнули, что произошло это в результате конфликта. Стоит отметить, что тела Хашогги так никто и не видел.

При этом офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично одобрил убийство саудовского оппозиционного журналиста Хашогги.