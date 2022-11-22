Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Бразильский футбольный клуб «Фламенго» заинтересован в подписании 25-летнего универсального нападающего санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо. Об этом 22 ноября сообщает издание Globo Esporte.

Игрок команды «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Фламенго» следит за футболистом еще с того времени, когда он выступал за «Ред Булл Брагантино».

В текущем сезоне на счету Клаудиньо 8 (3+5) очков по системе гол+пас в 14 матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

В «Зенит» Клаудиньо перешел 13 августа 2021 года из «Ред Булл Брагантино». «Сине-бело-голубые» заплатили за трансфер 25-летнего бразильца 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.