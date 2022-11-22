Москва, , 17:59 — REGNUM Российскому президенту Владимиру Путину не был передан перед G20 проект договора с Киевом, заявил 22 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя распространённое одним из киевских изданий сообщение о том, что президенту России якобы, по данным спецслужб США, передали проект «мирного договора» с Киевом, Песков сказал, что такого не было.

Добавим, что в этом проекте, по данным издания, предлагалось вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области обратно киевскому режиму.