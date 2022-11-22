Столица Чечни вошла в тройку городов с высоким качеством жизни

Грозный, , 17:30 — REGNUM Столица Чечни вошла в число городов с высоким качеством жизни. Грозный стал третьим городом России, согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ в 2022 году. Первенство досталось Москве, на втором месте Сочи.

Грозный Grozmer.ru

При определении качества жизни в городах с численностью населения более 250 тыс. человек учитывались уровень материального благосостояния, потребительская активность, качество медобслуживания и образования, возможности горожан купить жилье, а также экологическая ситуация в городе и другие факторы.

Грозный на основании данных социологического опроса жителей города опередил другие населенные пункты в оценке работы служб ЖКХ, качества дорог, а также занял первое место по условиям ведения малого и среднего бизнеса.

Из других городов Северного Кавказа в десятку лидеров попал Владикавказ, занявший восьмое место. Махачкала оказалась на 14 месте.