Челябинск, , 17:29 — REGNUM В Челябинске учреждена общественная награда за укрепление семейных ценностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Общественная награда «Защитник семьи и детства» Фото предоставлено пресс-службой Челябинской епархии

Награда называется «Защитник семьи и детства» и представляет собой статуэтку архангела Гавриила с голубем на руке и ребёнка, стоящего рядом с ангелом. Голубь символизирует мир и любовь, без которых невозможна семья, а ребёнок прижат к ангелу, как защитнику и хранителю. Учредителями награды являются региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора, а также Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег».

Вручение награды состоится 24 ноября на Рождественских чтениях. Её планируется сделать ежегодной. Она будет присуждаться за укрепление института семьи, защиту жизни и здоровья детей, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений и семейного воспитания, оказание помощи семьям и детям на Южном Урале, а также за защиту жизни и здоровья детей.