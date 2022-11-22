Челябинск, 22 ноября, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Челябинске учреждена общественная награда за укрепление семейных ценностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото предоставлено пресс-службой Челябинской епархии Общественная награда «Защитник семьи и детства»

Награда называется «Защитник семьи и детства» и представляет собой статуэтку архангела Гавриила с голубем на руке и ребёнка, стоящего рядом с ангелом. Голубь символизирует мир и любовь, без которых невозможна семья, а ребёнок прижат к ангелу как защитнику и хранителю. Учредителями награды являются региональное отделение Всемирного русского народного собора, а также Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег».

Вручение награды состоится 24 ноября на Рождественских чтениях. Её планируется сделать ежегодной. Она будет присуждаться за укрепление института семьи, защиту жизни и здоровья детей, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений и семейного воспитания, оказание помощи семьям и детям на Южном Урале, а также за защиту жизни и здоровья детей.