Пермь, 22 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Комитет по социальной политике Законодательного собрания Пермского края поддержал назначение бывшего депутата Госдумы и экс-мэра Перми Игоря Сапко на пост Уполномоченного по правам человека Прикамье, сообщает Накануне. RU.

(сс)ValeryVorobyev Игорь Сапко

Кадровый вопрос окончательно рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Оно запланировано на 24 ноября.

Как уж сообщало ИА REGNUM, сейчас Уполномоченным по правам человека в Пермском акре является Павел Миков. Его полномочия истекают. В конце октября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Игоря Сапко на должность пермского омбудсмена.

Добавим, Игорь Сапко в 2011–2016 годы являлся главой Перми и председателем гордумы. В 2016 году был избран в Госдуму РФ по партсписку «Единой России».