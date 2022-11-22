Доха, 22 ноября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Лерой Сане пропустит матч первого тура чемпионата мира с командой Японии из-за травмы колена. Об этом 22 ноября сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Ailura Лерой Сане

Сборная Германии сыграет с командой Японии 23 ноября. Встреча пройдет в Дохе на «Международном стадионе Халифа», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Лерой Сане принял участие в 18 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также немец получил три желтые карточки.