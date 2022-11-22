Вашингтон, 22 ноября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Американский аналитический центр Quincy Institute for Responsible Statecraft опубликовал статью журналиста Бранко Марсетикса, который заявил, что именно посягательство НАТО на сферы влияния России спровоцировало киевский конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Журналист отверг мнение многих американских историков, которые заявили, что расширение НАТО якобы не сыграло никакой роли в конфликте между Россией и киевским режимом.

Марсетикс заявил, что глядя на доказательства, трудно отрицать, что именно растущее посягательство НАТО на сферу влияния Кремля привело к началу специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

При этом автор напомнил, что еще до начала спецоперации президент России Владимир Путин провел переговоры американским коллегой Джо Байденом, во время которых заявил, что расширение западного альянса на восток было основным фактором в его решении отправить войска к границе территорий б. УССР.