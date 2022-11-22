Москва, 22 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Памятник Фиделю Кастро торжественно открыт 22 ноября в Москве. В церемонии приняли участие российский и кубинский президенты Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщили в пресс-службе Кремля.

ИА REGNUM Фидель Кастро

«Монумент авторства скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого представляет собой фигуру кубинского государственного деятеля из бронзы, установленную на гранитный постамент», — говорится в сообщении.

Добавим, что памятник установлен на площади Фиделя Кастро в районе Сокол — на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц. Высота монумента составляет три метра. Бронзовый памятник покрыт искусственной патиной (налётом на меди).