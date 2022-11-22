Манчестер, Великобритания, 22 ноября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласовал новый контракт с английским клубом. Об этом 22 ноября сообщает издание The Athletic.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

По информации источника, 51-летний испанский специалист продлит соглашение с «горожанами» до 2025 года.

После 14 сыгранных туров Английской Премьер-лиги 2022/23 «Манчестер сити», одержав десять побед и набрав 32 очка, занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под руководством испанца «горожане» по четыре раза выиграли АПЛ и Кубок Английской Лиги, а также одержали одну победу в Кубке Англии.