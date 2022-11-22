Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM На Балтийском заводе Санкт-Петербурга 22 ноября в торжественной обстановке и с участием президента (по видеосвязи) спустили на воду новый атомный ледокол «Якутия» проекта 22 220. Он стал четвертым атомоходом этого проекта, построенным в Петербурге по заказу ФГУП «Атомфлот». О переходе к новому этапу подготовки судна к передаче заказчику сообщают корреспонденты ИА REGNUM.

Носовую часть ледокола украсил флаг Российской Федерации, рядом с которым разместили флаги новых регионов России, вошедших в состав страны осенью 2022 года: Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Посмотреть, как «Якутию» спускают на воду 22 ноября, собралось множество людей. Помимо официальных лиц, увидеть церемонию смогли работники судостроительного завода, а также их семьи. Многие были с детьми.

Участников мероприятия сегодня поджидали нелёгкие условия. Температура воздуха на территории завода составляла порядка минус 10 градусов, а близость еще не замерзшей Невы воды наполняла ноябрьский воздух влажностью. Однако это не стало преградой для того, чтобы увидеть, как мощный ледокол спустят на воду для дальнейшей достройки.

Стоявшая на стапелях «Якутия» была освящена протоиереем Николо-Богоявленского собора Виталием Дементьевым. Священнослужитель передал экипажу ледокола икону Святого Николая Чудотворца. Затем все ожидали начала церемонии, таймер завода указывал на то, что спуск состоится в 13:30 мск.

Перед этим собравшимся зачитали официальное приветствие председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Он поблагодарил сотрудников Балтийского завода и инженеров за работу над сложным судном. От лица Володина экипажу передали памятный подарок от Госдумы.

«Ледокол «Якутия» укрепит потенциал отечественного атомного флота, внесёт вклад в развитие Северного морского пути, в изучение перспективных месторождений, освоение Арктики», — говорилось в приветствии Володина.

Официальная часть стартовала после подключения к церемонии по видеосвязи президента России Владимира Путина. Глава государства поприветствовал тех, благодаря кому страна получит вскоре новый серийный атомный ледокол.

«Ещё один мощный, современный атомный ледокол «Якутия» готов к спуску на воду со стапелей Балтийского завода Санкт-Петербурга. Я от души вас поздравляю. — заявил президент. — Ледокол «Якутия» должен быть передан флоту в конце 2024 года».

Владимир Путин поблагодарил за работу над ледоколами корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров. Он подчеркнул, что атомные ледоколы «Арктика» (головной ледокол проекта), а также «Сибирь» и «Урал», построенные на судостроительном заводе, являются часть проекта по укреплению статуса России как великой арктической державы.

«Третий серийный атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия» был заложен на Балтийском заводе два с половиной года назад, в самый канун пандемии. Но балтийцы работали ритмично и подтвердили свой высокий класс, — отметил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. — На этом ледоколе, который предстоит к спуску, уже установлены ядерные реакторы и почти всё основное оборудование. После спуска его продолжат достраивать на воде».

Благословение на счастливую судьбу «Якутии» дала крёстная мать ледокола, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она заверила, что судно готово к спуску на воду. После того, как символическая лента была ею перерезана, о борт ледокола разбили бутылку шампанского.

«Российские атомные ледоколы не имеют аналогов в мире и по праву являются нашей национальной гордостью, — заявила Абрамченко. — На ледоколах это серии применяются безотходные технологии».

Затем Владимиру Путину доложили о полной готовности судна к спуску на воду. Президент дал разрешение на спуск, после чего рабочим отдали команду резать задержник.

Новый атомный ледокол «Якутия» в дальнейшем передадут заказчику ФГУП «Атомфлот» для работы в Арктике. Судно достаточно внушительное по своим габаритам: 173,3 метра в длину, 34 метра — в ширину. Полное водоизмещение «Арктики» может достичь 33,5 тыс. тонн.

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