Министры обороны Армении и Казахстана обсудили расширение двустороннего сотрудничества

Ереван, , 19:24 — REGNUM Министр обороны Армении Сурен Папикян принял прибывшего 22 ноября в Ереван коллегу из Казахстана Руслана Жаксылыкова. Об этом сообщает пресс-служба армянского минобороны.

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«Собеседники, поприветствовав друг друга и высоко оценив нынешний уровень армяно-казахстанских двусторонних отношений, обсудили возможности развития и расширения двустороннего сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жаксылыков прибыл во главе делегации. Представители оборонных ведомств двух стран провели переговоры, на которых обсудили ситуацию в регионе, а также военные реформы, которые проходят в республиках.

«Сурен Папикян представил ситуацию, сложившуюся в результате последней военной агрессии Азербайджана», — отметили в минобороны Армении.

По данным пресс-службы, Жаксылыков пригласил Папикяна посетить Казахстан.

Напомним, Казахстан входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, являясь союзником Армении. При этом Казахстан также состоит в Организации тюркских государств вместе с Азербайджаном.