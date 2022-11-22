Вашингтон, 22 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Группа штатов во главе с республиканским местным правительством выступила за сохранение пограничных ограничений времен экс-президента США Дональда Трмапа, которые пыталась отменить администрация президента Джо Байдена, сообщает 22 ноября Reuters.

Tomas Castelazo Стена на границе Мексики и США

Речь идет о приказе Трампа «Раздел 42», предусматривающем высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Данный закон позволяет властям США быстро отправлять мигрантов, пойманных на американо-мексиканской границе, обратно в Мексику или другие страны без возможности попросить убежища в США.

Ранее администрация Байдена отменила действие «Раздела 42», однако окружной судья США Эммет Салливана постановил, что таким образом Белый дом нарушил федеральное нормативное законодательство. На этом фоне пятнадцать штатов попросили Салливана разрешить им присоединиться к судебному разбирательству, чтобы противостоять администрации Байдена.

Напомним, что с момента вступления Байдена в должность в январе 2021 года в США было задержано рекордное количество мигрантов. Республиканцы предупреждают, что отмена «Раздела 42» привлечет еще больше нелегалов.