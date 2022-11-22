Призывников Карачаево-Черкесии направили в мотострелковые и железнодорожные войска

Черкесск, , 17:06 — REGNUM Из Карачаево-Черкесии в рамках осенней призывной кампании 2022 года станут под военные знамена около 400 новобранцев. На днях еще одна группа призывников из 30 человек отправилась из республики на срочную военную службу. Им доведется служить в мотострелковых и железнодорожных войсках, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Новобранцы Андрей Репин © ИА REGNUM

В торжественной церемонии проводов земляков к месту несения службы приняли участие представители органов власти, духовенства, военного комиссариата.

В приветственном слове призывникам глава республики Рашид Темрезов отметил, что для новобранцев из Карачаево-Черкесии должны стать примером мужество и героизм ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн и конфликтов из республики.

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