Волгоград, 22 ноября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Управляющей компании «ЦентрВолга» отказано во взыскании более 200 тысяч рублей за засор в канализационном стояке с собственников квартир в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Канализационные трубы

В январе 2022 года в многоквартирном доме на улице Мира затопило нежилое помещение. Причиной стал засор канализационного стояка — аварийная бригада достала из трубы полотенце. Центральный районный суд Волгограда взыскал с управляющей компании свыше 263 тысяч рублей ущерба в пользу собственника помещения.

Коммунальщики решили взыскать убытки в порядке регресса со всех собственников квартир над вышеуказанным нежилым помещением. По мнению УК, к засору привело их ненадлежащее обращение с общедомовым имуществом. Ответчики возразили — сантехники своевременно не проводят профилактику труб.

Суд отказал управляющей компании в удовлетворении исковых требований. При этом решение не подлежит оспариванию.