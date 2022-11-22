Рим, 22 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Проблема слишком высоких цен на газ в странах ЕС может быть решена только на уровне всего союза, заявила 22 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Gazprom.ru Газовый вентиль

Она надеется, что будут установлены максимальные закупочные цены. В противном случае те деньги, которые выделяют национальные правительства на сдерживание цен, достаются «спекулянтам», падая в «бездонную яму», отметила Мелони.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20% (по другим данным — до 10%). «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 90 млрд евро.