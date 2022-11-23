Премьер-министр Молдавии заявила, что она против выхода страны из СНГ
Кишиневу рано выходить из состава СНГ — премьер-министр Молдавии
Кишинёв,
23 ноября 2022, 08:50 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица считает, что республика пока не должна выходить из состава Содружества независимых государств (СНГ). Об этом она заявила 22 ноября на телеканале PRO TV.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции
«Не думаю, что сейчас время для поспешных решений, из-за которых может быть определённая эскалация. Для нас главное — сохранение мира и стабильности, а также достижение наилучших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан», — сказала Гаврилица.
По её мнению, Молдавии нужно придерживается таких соглашений, которые выгодны для её жителей. В основном это касается торговли и других сфер экономики.
Напомним, Майя Санду стала президентом Молдавии в декабре 2020 года. С тех пор она не посетила ни одного саммита СНГ. В ноябре 2021 года вместо неё в заседании удалённо приняла участие Гаврилица.
История вопроса
Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины. С подписанием соглашения о создании СНГ фактически прекратил существование СССР.
21 декабря 1991 года была подписана Алма-атинская декларация, согласно которой к СНГ присоединились 11 республик бывшего СССР, кроме Прибалтики и Грузии.
Фактически СНГ стал механизмом постепенного «развода» постсоветских республик. Несмотря на то, что на встречах руководителей стран СНГ декларируется расширение сотрудничества и интеграции во всех областях, на деле наблюдается обратная тенденция.
3 декабря 1993 года в СНГ вошла Грузия, но после неконституционной смены власти в стране («революция роз») и пресечения Россией грузинской агрессии в Южной Осетии, 14 августа 2008 года парламент единогласно принял решение о выходе из СНГ.
Туркмения, так и не ратифицировавшая Устав СНГ, 26 августа 2005 года объявила, что будет участвовать в работе содружества только в качестве ассоциированного члена.
Украина, так и не подписавшая Устав СНГ, до сих пор формально входит в состав стран-учредителей. Но после событий 2014 года все контакты Украины с содружеством были фактически прекращены.