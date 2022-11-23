Кишинёв, 23 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица считает, что республика пока не должна выходить из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом она заявила 22 ноября на телеканале PRO TV.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

«Не думаю, что сейчас время для поспешных решений, из-за которых может быть определённая эскалация. Для нас главное — сохранение мира и стабильности, а также достижение наилучших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан», — сказала Гаврилица.

По её мнению, Молдавии нужно придерживаетья таких соглашений, которые выгодны для её жителей. В основном это касается торговли и других сфер экономики.

Напомним, Майя Санду стала президентом Молдавии в декабре 2020 года. С тех пор она не посетила ни одного саммита СНГ. В ноябре 2021 года вместо неё в заседании удалённо приняла участие Гаврилица.