Премьер-министр Молдавии заявила, что она против выхода страны из СНГ
Кишиневу рано выходить из состава СНГ — премьер-министр Молдавии
Кишинёв, 23 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица считает, что республика пока не должна выходить из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом она заявила 22 ноября на телеканале PRO TV.
«Не думаю, что сейчас время для поспешных решений, из-за которых может быть определённая эскалация. Для нас главное — сохранение мира и стабильности, а также достижение наилучших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан», — сказала Гаврилица.
По её мнению, Молдавии нужно придерживаетья таких соглашений, которые выгодны для её жителей. В основном это касается торговли и других сфер экономики.
Напомним, Майя Санду стала президентом Молдавии в декабре 2020 года. С тех пор она не посетила ни одного саммита СНГ. В ноябре 2021 года вместо неё в заседании удалённо приняла участие Гаврилица.