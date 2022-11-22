Илон Маск решил улучшить конфиденциальность переписок в Twitter за счет шифрования

Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Американская социальная сеть Twittеr планирует начать шифровать личные переписки пользователей, а также добавить возможность зашифрованных видео- и аудиозвонков, сообщает 22 ноября The Verge.

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Об этом новый владелец Twitter Илон Маск сообщил во время встречи в штаб-квартире компании в Сан-Франциско.

«Мы хотим позволить пользователи общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, не беспокоясь, что из-за утечки <…> все их сообщения попадут в сеть, не думая о том, что кто-то в Twitter может шпионить за их сообщениями <…> Мы также хотим ввести аудио- и видеозвонки в чатах», — заявил Маск.

При этом шифрование является одним из главных приоритетов для Маска: «Должно быть так, чтобы я не смог посмотреть ничьи личные сообщения, даже если кто-то приставит пистолет к моей голове».

Отмечается, что Маск обсудил шифрование с создателем мессенджера Signal, известного своей конфиденциальностью.