Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM Штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий объявили в Ростовской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 22 ноября.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу донских синоптиков, до конца суток 22 ноября местами в Ростовской области пройдут сильные дожди с грозой. Порывы ветра в непогоду будут достигать 20-24 метров секунду.

В утренние часы 23 ноября в северных и западных районах Ростовской области ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Жителей Ростовской области просят соблюдать правила безопасности в непогоду.