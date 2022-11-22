Вашингтон, , 17:11 — REGNUM Американские технологические компании, нуждающиеся в талантах, начали приглашать на работу тысячи бывших сотрудников Twitter, которых уволил новый владелец Илон Маск, сообщает 22 ноября Reuters.

Илон Маск Ministério Das Comunicações

Маск не только уволил топ-менеджеров, но и резко сократил количество рабочих мест. В результате около половины сотрудников, примерно 3700 человек, были уволены.

Еще сотни сотрудников уволились из-за радикальных реформ предпринимателя. При этом 21 ноября также ушел глава французского подразделения соцсети.

Издание отмечает, что на этом фоне ряд других компаний начали пытаться заполучить опытных инженеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд других крупных американских технологических компаний, включая Amazon, также недавно провели массовые сокращения из-за неопределенной экономической ситуации.