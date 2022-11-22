Череповец, Вологодская область, 22 ноября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В череповецкой детской больнице скончалась семилетняя девочка. Об этом сообщают «Вести. Вологда».

Today.kz Ребенок в больнице

По данным СМИ, девочку с высокой температурой и затрудненным дыханием госпитализировали на прошлой неделе.

«Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось. В причинах случившегося разбираются специалисты», — сообщил телеканал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане после лечения у знахаря скончался ребёнок.