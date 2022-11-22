В Румынии назвали причину отзыва из продажи двух видов йогуртов

Бухарест, , 16:43 — REGNUM Сеть супермаркетов Lidl в Румынии объявила об отзыве из продажи двух видов йогуртов, в которые якобы могли попасть «инородные тела». Об этом 22 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В магазине Chor Ip

Как отметили представители Национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVA), существует опасность содержания в этом товаре кусков пластмассы размерами в 0,2 — 0,5 мм.

Речь идет о продукции одного из популярных брендов.

По словам представителей продавца, потребители смогут вернуть уже продукт без предъявления фискальных чеков.