Мелитополь, 22 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Время комендантского часа изменено на территории Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе администрации Мелитополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

Теперь запрет на свободное передвижение действует с 21:00 до 05:00. Ранее комендантский час в Мелитополе начинался с 22:00, в других населённых пунктах он варьировался от 19:00 до 23:00.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ в Запорожской области введён режим военного положения с 19 октября 2022 года. Комендантский час действует в регионе с весны 2022 года.