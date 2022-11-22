Ставрополь, 22 ноября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор жителю города Невинномысска. Он попал в поле зрения правоохранительных органов в 2021 году за размещение в сети интернет экстремистских призывов и одобрительных публикаций о нацизме.

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Было возбуждено сразу два уголовных дела. Одно из них — по факту реабилитации нацизма — возбудил Следственный комитет в Карачаево-Черкесии, второе — о публичных призывах к ведению экстремистской деятельности — управление ФСБ по Ставрополью.

В этом ведомстве отметили, что подозреваемый неоднократно высказывался в соцсетях с оскорблениями в отношении различных групп людей по признакам расы, национальности, языка и происхождения. Помимо этого, он одобрял деятельность немецко-фашистских захватчиков и киевских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Суд признал подсудимого виновным и принял решение — два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.