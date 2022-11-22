Москва, 22 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Госдуме рассказали о состоянии здоровья главы комитета палаты парламента по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Duma.gov.ru Андрей Макаров

«С Андреем Михайловичем все в порядке», — заявил источник в аппарате комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Вместе с тем после почти четырехчасового обсуждения во втором чтении проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы, по словам депутатов, глава комитета Госдумы Макаров почувствовал себя плохо, побледнел и начал падать, спускаясь с трибуны.

Очевидцы, находящиеся в зале заседаний, сообщили, что после обсуждения законопроекта, уже спускаясь с трибуны, Макаров почувствовал себя неважно, «начал терять сознание», падать, но его успели подхватить коллеги, сидевшие в первом ряду. Депутату вызвали врача. Источники уточняют, что из зала пленарного заседала он «вышел сам», поддерживаемый коллегой.